Zürich (awp) - Die Aktien des an der SIX kotierten Healthcare-Unternehmens Achiko können neu auch am amerikanischen OTCQB-Markt gehandelt werden. Die Zulassung unter dem Ticker-Symbol ACHKE sei mittlerweile erfolgt, teilte das Unternehmen am Montag mit. An der Kotierung in der Schweiz ändert sich dadurch nichts. Die Kotierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...