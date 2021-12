Die Aktie von AMC Entertainment (WKN: A1W90H) tat sich am Freitag durch eine Kurssteigerung von +19,10% auf 29,12 US$ hervor. Im deutschen Handel verliert das Papier heute Morgen bei Tradegate -3,21% auf 25,01 €. Grund für den Kurssprung in den USA ist, dass der Kinohit "Spiderman: No Way Home" die Konzernkassen füllt. AMC ist im Kinogeschäft tätig und besitzt und betreibt Kinos in den Vereinigten Staaten. Infolge der Corona-Krise ist der Marktanteil ...

