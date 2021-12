Der Euro hat am Montag in der Früh leicht höher notiert. Gegen 9 Uhr stand der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung bei 1,1259 US-Dollar. Am vergangenen Freitag war der Euro zuletzt noch bei 1,1237 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch deutlich höher auf 1,1330 Dollar festgesetzt.Die zunehmenden Omikron-Sorgen und die Tendenz zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...