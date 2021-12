Die Wiener Börse dürfte am Montag mit deutlichen Verlusten in den Handel starten. Rund eine halbe Stunde vor Handelsstart deutete eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX auf ein sattes Minus von 3,11 Prozent. Auch an den anderen europäischen Handelsplätzen wird ein schwacher Wochenstart erwartet. Am Markt wird einerseits auf die Sorgen vor einer neuen Corona-Welle und andererseits auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...