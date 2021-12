Rückblick: Nachdem an der Unterstützung bei 14'804 Punkten Anfang Oktober eine massive Verkaufswelle gestoppt wurde, stieg der DAX in einer gleichermaßen steilen Aufwärtswelle in Richtung des Allzeithochs bei 16'030 Punkten, das er Anfang ...

