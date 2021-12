Berlin (ots) -Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (DGVN) bietet auf einer neuen Informationsplattform zur Finanzierung der Vereinten Nationen einen weltweit einzigartigen Datensatz. Er enthält Finanzdaten, die bis zum Gründungsjahr der Vereinten Nationen 1945 zurückreichen. Darüber hinaus bietet die Plattform Antworten auf grundlegende Fragen, wie "Was ist der UN-Haushalt?", "Welche Beiträge leisten die Mitgliedstaaten?", "Wohin fließen die Gelder?", "Wie politisch sind Finanzen?" oder "Welche Rolle spielt Deutschland?" an. Sie richtet sich insbesondere an die Presse, politische Entscheidungsträgerinnen und -träger, Wissenschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit. Die Informationsplattform ist unter https://dgvn.de/finanzierung-der-un abrufbar.Der umfangreiche Datensatz zur Finanzierung des UN-Systems basiert auf Daten, die über Jahrzehnte gesammelt und zum Teil bereits in verschiedenen Quellen veröffentlicht wurden. Die Daten wurden nun zusammengeführt, ergänzt und aktualisiert. Details und Hintergründe zu den Quellen finden Sie in einem Code-Buch. Darüber hinaus bieten wir Ihnen konkrete Ansprechpartner an, die Ihnen die Finanzierung der Weltorganisation erklären können.Über die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (DGVN) setzt sich für starke Vereinte Nationen ein: Nur durch enge internationale Zusammenarbeit können wir den Frieden sichern, die Menschenrechte stärken und eine nachhaltige Entwicklung fördern. Die DGVN bietet Informationen und Analysen zur Arbeit der Vereinten Nationen, sie ermöglicht ihren Mitgliedern sich zu engagieren und gibt Impulse für eine aktive UN-Politik.Pressekontakt:Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.Dr. Lisa Heemann, GeneralsekretärinTel.: 030-2593752-20E-Mail: heemann@dgvn.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52588/5103657