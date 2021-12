DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Your Family Entertainment AG / Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Your Family Entertainment AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.12.2021 / 10:07

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien - Schlussmeldung

Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 31. Mai und vom 5. Juli 2021 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. Juni 2021 bis einschließlich 17. Dezember 2021 erworbenen Aktien beläuft sich auf insgesamt 3.630 Stück Aktien, davon 67 Stück Aktien im Zeitraum vom 1. Juni 2021 bis einschließlich 21. Juni 2021 und 3.563 Stück Aktien im Zeitraum vom 5. Juli 2021 bis einschließlich 17. Dezember 2021. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 1,2399. Der Gesamtpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) der zurückgekauften Aktien betrug EUR 4.500,92. Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft hat am 17. Dezember 2021 beschlossen, das Aktienrückkaufprogramm vorzeitig mit sofortiger Wirkung zu beenden. Der Aufsichtsrat hat hierzu am selben Tag seine Zustimmung erteilt. Das vorgenannte Aktienrückkaufprogramm ist somit beendet. Der Aktienrückkauf erfolgte durch die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ausschließlich über die Börse im elektronischen XETRA-Handelssystem. Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.yfe.tv/investor-relations

München, den 20. Dezember 2021 Your Family Entertainment AG

Der Vorstand

