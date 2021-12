Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Woche wurde beherrscht von einer Vielzahl an Notenbanksitzungen, so die Analysten von Postbank Research.Die Sitzungen von der US-Notenbank FED und der europäischen Zentralbank EZB hätten dabei im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestanden. Während die FED die Reduzierung ihres Ankaufsprogramms beschleunigt sowie drei Zinsanhebungen für 2022 angedeutet habe, habe sich die EZB deutlich vorsichtiger gezeigt. Die EZB sehe die hohe Inflation weiterhin als vorübergehend an und reduziere daher das Gesamtvolumen ihrer Ankäufe nur sehr langsam. Die britische Notenbank habe hingegen überraschend den Leitzins angehoben. (Ausgabe vom 17.12.2021) (20.12.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...