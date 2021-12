Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Dem großen britischen Ökonomen John Maynard Keynes wird die Aussage zugeschrieben "Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung!", so die Analysten der Helaba.In den vergangenen Tagen hätten sich die Fakten in mindestens zwei wichtigen Punkten geändert: Zum einen seien die Verbraucherpreise im November erneut stärker gestiegen als angenommen. Zum anderen habe die FED auf diese Entwicklung nun endlich reagiert, nachdem sie monatelang den Elan eines Faultiers an den Tag gelegt habe. Beides biete Anlass, Prognosen anzupassen. Unser grundsätzliches Szenario hat dabei aber Bestand, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...