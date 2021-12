DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Sevenum / Eindhoven, 20. Dezember 2021. Ab dem kommenden Jahr geht MedApp, führende E-Health-Medikationsplattform in den Niederlanden und seit März 2021 Teil von SHOP APOTHEKE EUROPE, eine Kooperation mit der niederländischen Krankenversicherung VGZ ein. Ziel ist es, PatientInnen den Umgang mit Medikamenten zu erleichtern.



VGZ wird ihre KundInnen über den Online-Medikationsservice von MedApp - ein wichtiges Instrument zur Verbesserung des Therapieerfolgs und der Gesundheit von PatientInnen - informieren. NutzerInnen der App können individuelle Medikationshinweise einstellen, sich einen Überblick über ihre Medikamente verschaffen und ihre benötigten Arzneimittel bequem nach Hause liefern lassen. Außerdem haben sie mit der App Zugang zu indikationsspezifischen Informationen und Veröffentlichungen, um die Therapietreue, die Lebensqualität im Alltag und damit ihre Gesundheit zu verbessern. Außerdem bietet die Nutzung der App Vorteile für das Arzt-Patienten-Gespräch. Behandelnde ÄrztInnen erhalten durch die App einen schnellen Überblick über die von ihren PatientInnen erfassten Medikamente, Messwerte und Symptome.



Pit Janssen, CEO und Gründer von MedApp, über die Kooperation mit VGZ: "Es freut uns, dass die VGZ unser Ziel unterstützt, PatientInnen dabei zu helfen, Medikamente richtig einzunehmen. Zusammen mit der VGZ werden wir das Leben vieler Menschen mit einer chronischen Erkrankung erleichtern."



Von Anfang an war es die Mission von MedApp, den Alltag von chronisch-kranken PatientInnen im Umgang mit Medikamenten zu vereinfachen. Aus diesem Grund wurde ein App-basierter Apotheken-Service entwickelt, der die individuellen Bedürfnisse dieser Patientengruppe erfüllt.



Marjo Visser, Chief Health Officer der VGZ, eine der führenden Versicherungsgesellschaften in den Niederlanden mit über 20 Prozent Marktanteil, sieht ebenfalls nur Vorteile durch die Zusammenarbeit mit MedApp: "Dank der Kooperation bieten wir künftig einen zusätzlichen Service für unsere Mitglieder an. Die bequeme Bestellung von Medikamenten per App und die problemlose Lieferung nach Hause bieten besonders in den Zeiten der Pandemie einen entscheidenden Mehrwert für unsere KundInnen."



Anfang des Jahres hatte SHOP APOTHEKE EUROPE MedApp akquiriert. Neben der Zusammenarbeit von SHOP APOTHEKE EUROPE und MedApp im Bereich des digitalen Medikationsmanagements ermöglicht die Akquisition den Zugang zum niederländischen Markt von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Die Niederlande sind nun der zweite Markt neben Deutschland, in dem SHOP APOTHEKE EUROPE verschreibungspflichtige Medikamente anbietet. SHOP APOTHEKE EUROPE wurde 2001 gegründet und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung als Online-Apotheke für verschreibungspflichtige Medikamente, freiverkäufliche Arzneimittel sowie Gesundheits-, Schönheits- und Körperpflegeprodukte.



ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.



SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Lille, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen 7,3 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert. Im März 2021 folgte die Akquisition von MedApp.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX.



Über MedApp.



MedApp wurde vor sechs Jahren in Eindhoven gegründet, um PatientInnen das Leben mit Medikamenten zu erleichtern. Das Unternehmen verbindet die einzigartige Kombination aus einem Technologieunternehmen und einer Online-Apotheke. MedApp hat eine App entwickelt, mit der PatientInnen ihre Medikamente besser einnehmen und sich diese kostenlos nach Hause liefern lassen können.



Seit 2021 ist MedApp Teil von SHOP APOTHEKE EUROPE, einer der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa.



