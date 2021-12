Wochenausblick: Bruttoinlandsprodukte und Dividenden

Werbung



In dieser Woche erwarten uns neue Dividendenzahlungen namhafter Unternehmen sowie wichtige Zahlen zu Bruttoinlandsprodukten aus aller Welt.



Montag

Am Montag veröffentlicht die Peoples Bank of China die aktuelle Zinssatzentscheidung. Das US-Amerikanische Unternehmen General Electric zahlt Dividende und die Reserve Bank of New Zealand publiziert die aktuellste Zinssatzentscheidung.





Dienstag

Dienstagmorgen erreichen uns wieder Zahlen aus dem Englischsprachigen Raum: Statistics Canada veröffentlicht die Einzelhandelsumsätze. Außerdem publiziert die australische Zentralbank das Sitzungsprotokoll bzgl. der jüngsten Zinssatzentscheidung. Außerdem wird das Gfk Verbrauchervertrauen veröffentlicht.

Mittwoch

An diesem Mittwoch erreichen uns Daten aus den USA: Das US Bureau of Economic Analysis veröffentlicht die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt. Außerdem erwartet uns das Sitzungsprotokoll der Bank of Japan bzgl. Der aktuellen japanischen Geldpolitik.

Donnerstag

Der Donnerstag startet wieder mit Neuigkeiten aus Amerika: Das US Census Bureau veröffentlicht die Auftragseingänge langlebiger Güter. Dieser Indikator spiegelt die aktuelle Lage der Investitionen innerhalb der Volkswirtschaft wider.

Freitag

Am Freitag bleibt es eher ruhig. Außer den Einzelhandelsumsätzen aus Australien und dem japanischen nationalen Verbraucherpreisindex werden keine Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Frohe Weihnachten

