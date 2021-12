Das größte Problem von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) ist für mich nicht das Wachstum. Zugegebenermaßen sollte das Unternehmen auch mehr schaffen als Zuwächse von 13 % im Jahresvergleich auf einen Umsatz von ca. 106 Mio. US-Dollar. Aber im Kern liegt das Problem woanders begraben. Das Management von Beyond Meat hat selbst ein großes Problem für sich ausgemacht. Oder zwei, vielleicht drei. So spricht man davon, dass die Pandemie weiterhin zu operativen Einbußen führt. Wir erkennen mit einem Blick auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...