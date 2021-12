München (ots) -"Let's get ready to rumble" heißt es am 2. April 2022* in der Kölner Lanxess Arena. Bei "Die große Fight Night mit Trymacs" treten die bekannten deutschen Twitch Streamer, Trymacs & MckyTV, in einem Boxkampf gegeneinander an. Die Show bietet darüber hinaus mehrere Vorkämpfe, Entertainment-Auftritte und vieles mehr. Die Streaming-Plattform Joyn überträgt das Spektakel live und kostenlos im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit MediaTotal.Neben der exklusiven Live-Übertragung des Box-Events am 2. April 2022* beinhaltet die Partnerschaft zwischen Joyn und MediaTotal zwei weitere Original Formate, die Anfang 2022 produziert und im Umfeld der Veranstaltung auf der Plattform auf Abruf zur Verfügung stehen werden.Thomas Münzner, Vice President Content Acquisition & Original Production: "Wir möchten auch in 2022 die zentrale Plattform der Next-Generation-Creatives sein, um sie mit unserer umfangreichen TV-Welt zusammen zu bringen. Die Partnerschaft mit MediaTotal unterstreicht das und gibt uns die Möglichkeit mit Deutschlands größten Streamern zusammenzuarbeiten. Neben den beiden Original-Produktionen freuen wir uns besonders auf unser erstes exklusives Live-Event."Darren Hebel, Geschäftsführer von MediaTotal: "Gemeinsam mit Joyn werden wir als First Mover wegweisende Maßstäbe in der neuen Welt des Entertainments setzen. Das gesamte Team von MediaTotal freut sich, den Bereich Content-Produktion für uns und unsere Künstler im Jahr 2022 weiterhin stark auszubauen."Ab heute, 17.30 Uhr: Tickets sichern für "Die große Fight Night mit Trymacs" auf www.eventim.de, an allen Vorverkaufsstellen und im Internet, www.lanxess-arena.de oder www.facebook.de/lanxessarena.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.Über MediaTotalMediaTotal ist die führende Full-Service-Agentur für die neue Welt des Entertainments im DACH-Raum und betreut die relevantesten Streamer der heutigen Zeit, sowie weitere renommierte Entertainer und Athleten. MediaTotal hält Rechte an erfolgreichen Content-Formaten der neuen Medien-Welt und liefert von der Konzeption bis hin zur Produktion alles aus einer Hand.* vorbehaltlich der aktuellen Pandemie-Entwicklung und unter Berücksichtigung behördlich angeordneter AuflagenPressekontakt:Vanessa FrodlMobil: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.deAlexandra BertoldMobil: +49 151 2650 5261alexandra.bertold@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5103730