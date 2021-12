Zalando-Calls mit 81%-Chance bei Kurserholung auf 75 Euro

Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) konnte sich nach ihrem 25-prozentigen freien Fall vom 10.9.21 bis zum 13.10.21 von 99 Euro auf bis zu 73,88 Euro bis zum 19.11.21 wieder auf bis zu 87,36 Euro erholen. Danach geriet der Aktienkurs wieder deutlich unter Druck und verzeichnete am 16.12.21 sogar ein neues Jahrestief bei 67,80 Euro.

In einer neuen Analyse bestätigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 101 Euro ihre Kaufempfehlung für die Zalando-Aktie. Kann sich die Zalando-Aktie die heute mit einem Kursrückgang von einem Prozent auf 69,12 Euro zu den besseren Werten im DAX zählt, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 75 Euro, dem Tageshoch vom 13.12.21 zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 70 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 70 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB1PZD6, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 69,12 Euro mit 0,48 - 0,49 Euro quotiert.

Kann sich die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat auf 75 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,74 Euro (+51 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 62,664 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 62,664 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH1J1B3, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 69,12 Euro mit 0,67 - 0,68 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 75 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,23 Euro (+81 Prozent) steigern - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 59,873 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 59,873 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SR8QWZ8, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 69,12 Euro mit 0,93 - 0,94 Euro taxiert.

Legt die Zalando-Aktie auf 75 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls -bei 1,51 Euro (+61 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de