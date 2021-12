Im Ergebnis hat sich in den letzten Wochen ein weitgehend richtungsloser Handel etabliert.Das Handelsgeschehen bei Gold ist derzeit von einem großen Maß an Nervosität geprägt. Keines der beiden Lager will sich allzu weit aus der Deckung wagen, um nicht Gefahr zu laufen, doch auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Im Ergebnis hat sich in den letzten Wochen ein weitgehend richtungsloser Handel etabliert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...