Nach dem großen Erfolg der Jubiläumsshow im ZDF gibt Moderator Johannes B. Kerner am Samstag, 25. Dezember 2021, 20.15 Uhr, erneut prominenten Gästen das legendäre Startsignal: "Dalli Dalli!" In temporeichen Spielen und bei "Dalli Klick" dreht sich an diesem Abend alles um Weihnachten und Silvester. Auch die Erinnerung an besondere Momente mit dem großartigen Hans Rosenthal, der "Dalli Dalli" zu einer der beliebtesten Spielshows machte, darf nicht fehlen.Zahlreiche Prominente nehmen in Zweierteams hinter den Ratepulten Platz: Michelle Hunziker und Florian Silbereisen, Hans Sigl und Mark Keller, Bastian Pastewka und Annette Frier, Michael "Bully" Herbig und Rick Kavanian, Victoria Swarovski und Joachim Llambi, Eckart von Hirschhausen und Sabine Heinrich, Arabella Kiesbauer und Mitri Sirin sowie Sophia Thiel und Amira Pocher. Die Jury: Rosi Mittermaier und Christian Neureuther. Sie rechnen genau mit bei der Begriff-Rate-Runde oder der "Dalli-Tonleiter". Und wenn besonders viele Punkte erzielt werden, dann heißt es wieder: "Sie sind der Meinung, 'Das war spitze!'."Die 150-minütige Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion des ZDF in Kooperation mit dem ORF. Am 13. Mai 1971 feierte "Dalli Dalli" im ZDF Premiere und wurde vor allem durch Hans Rosenthal zu einer der beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen.