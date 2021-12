DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

USU Service Management von globalem Analystenhaus als 'Strong Performer' eingestuft



Möglingen, 20. Dezember 2021 USU wurde vom US-amerikanischen Analystenhaus Forrester Research als einer der Top 15 Anbieter von Enterprise Service Management-Lösungen ausgezeichnet. Im "The Forrester Wave: Enterprise Service Management, Q4 2021"-Report wurde USU als "Strong Performer" eingestuft. Dieser steht kostenfrei zum Download zur Verfügung auf https://hubs.la/Q010ZgrL0. Bereits in der Forrester Marktübersicht "Now Tech: Enterprise Service Management, Q2 2021" ist USU anerkannt worden. Im Anbieterprofil zu USU Enterprise Service Management im Forrester Wave-Bericht heißt es unter u. a.: "USU bietet ein robustes Tool, mit dem Unternehmen komplexe Automatisierungsaufgaben bewältigen können. Die Enterprise-Service-Module sind überragend, einschließlich HR, Facility Management, Corporate Services, Legal und mehr. Diese werden durch solide ITSM-Funktionen untermauert. Die Flexibilität der Bereitstellungsoptionen ist ebenso bemerkenswert wie die mobilen Funktionen und die Reports, die den Service-Ownern zur Verfügung stehen. Referenzkunden lobten die Support-Services sowie die Stabilität und Flexibilität der Plattform - sowohl für das Service- als auch für das Asset-Management." Das Analystenunternehmen untersuchte die bedeutendsten Softwarehersteller eingehend auf der Basis von 22 Kriterien, gruppiert in 3 Kategorien: aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. Die unabhängige Evaluierung durch Forrester stützt sich dabei zum Teil auf das Feedback von Kunden. Sie hilft Unternehmen, jene Anbieter in die engere Auswahl zu nehmen, die ihren Anforderungen am besten entsprechen. Die USU-Lösung für Enterprise Service Management ist eine etablierte Standardlösung zur Digitalisierung sämtlicher Serviceprozesse in Unternehmen. Sie basiert auf derselben Technologie wie USU IT Service Management (ITSM). Die aus dem ITSM bekannten Methoden und Tools können somit auch von allen anderen Servicebereichen im Unternehmen genutzt werden. "Die aktuelle Forrester Studie zeigt aus unserer Sicht ein weiteres Mal, dass wir im Wachstumsmarkt Enterprise Service Management auch international hervorragend positioniert sind. Besonders stolz bin ich über das positive Feedback unserer Kunden", so Bernhard Oberschmidt, CEO der USU Software AG. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.



USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com



Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

E-Mail: falk.sorge@usu.com

