Die Gewerkschaft Verdi hat mal wieder zu Streiks bei Amazon aufgerufen. Die Forderungen haben sich in den letzten Jahren kaum verändert und die Fronten scheinen verhärtet. Es gehört zum Weihnachtsfest schon fast dazu wie das Plätzchenbacken oder der Tannenbaumkauf: Verdi hat mal wieder Streiks beim Versandhändler Amazon ausgerufen. Die Dienstleistungsgewerkschaft bestreikt seit letzter Nacht sieben deutsche Standorte. Seit Beginn der Nachtschicht zum Montag sollen Mitarbeitende in Graben bei Augsburg, Leipzig, Werne, Rheinberg, Koblenz und an zwei Standorten in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...