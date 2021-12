Diese Demonstrationsanlage soll eine Jahreskapazität von 16.000 Tonnen aufweisen. Bis 2026 ist eine großtechnische Anlage mit 200.000 Jahrestonnen geplant, erklärte die OMV am Montag. Schon seit 2018 arbeitet in der OMV-Raffinerie Schwechat bei Wien eine ReOil-Pilotanlage. Diese Pilotanlage kann pro Stunde 100 Kilogramm Altkunststoffe in 100 Liter synthetischen Rohstoff verarbeiten - seit ihrer Inbetriebnahme ...

