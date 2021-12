DJ Covestro und ENBW schließen langfristigen Liefervertrag für Solarstrom

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Werkstoffhersteller Covestro und das Energieunternehmen ENBW haben einen langfristigen Industriekunden-Liefervertrag für Solarstrom unterzeichnet. Damit sichere sich Covestro 63 Megawatt (MW) Leistung des insgesamt 187 MW starken ENBW-Solarparks Weesow-Willmersdorf in Brandenburg, teilte ENBW am Montag mit. Die Anlage sei der größte Solarpark in Deutschland und ohne staatliche EEG-Förderung umgesetzt worden. Die Vereinbarung mit Covestro sei der erste PPA für das Projekt. Der Solarstrom soll ab Anfang 2022 über 15 Jahre an den Covestro-Standorten Dormagen und Krefeld-Uerdingen eingesetzt werden.

