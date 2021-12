Papiere von WM Technology (WKN: A3CR8W) notierten vergangene Woche bei gerade einmal bei 5,50 US$, nachdem zur Fusion am 16. Juni noch 20 US$ gezahlt worden waren. Die Probleme häufen sich. WM Technology ist ein führender Technologie-Infrastrukturanbieter in der Cannabisindustrie. Der weedmaps.com-Betreiber erzielt seine Erlöse durch Displaywerbung und SaaS-Lösungen. Profite schmilzen Die Q3-Zahlenvorlage von WM Technology ist schon eine Weile her, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...