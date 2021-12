Summa Silver durchteufte 702 g/t Silberäquivalent auf 3,9 m auf seinem hochgradigen Silber-Gold-Grundstück Hughes in Nevada, Kolumbiens größter Goldproduzent GCM Mining erfreut seine Aktionäre erneut mit der monatlichen Dividendenausschüttung zum Stichtag 31. Dezember 2021, Tudor Gold beeindruckt einmal mehr auf ganzer Linie mit seinen Bohrergebnissen, Trillium Gold Mines unterzeichnete eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Grundstücke von Infinite Ore auf Eastern Vision in der Confederation Lake-Assemblage, Gold Terra durchteufte 2. 38 g/t auf 4,70 Metern, einschließlich 12,95 g/t Gold auf 0,55 Metern in der hochgradigen Goldzone Yellorex, und Skeena Resources meldete eine strukturierte, nicht vermittelte Privatplatzierung von 1,47 Millionen Flow-Through-Stammaktien zu einem Preis von C$ 21,00 pro Flow-Through-Stammaktie.