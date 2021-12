Es ist ein altbekanntes Problem. Egal, ob Fernseher, Bildschirm oder Handheld-Konsole - bei intensiver Benutzung kann es immer wieder zu sogenannten Burn-ins kommen. Doch wie sieht das bei der Nintendo Switch OLED aus? Wer viel zockt, der hat es vermutlich schon mal beobachten können. Der Bildschirm wird von Stunde zu Stunde heißer und am Ende braucht das Spiel eigentlich gar nicht mehr gespeichert werden, da der letzte Spielstand sich praktisch schon in den Bildschirm gefressen hat. Tatsächlich kann es passieren, dass der Bildschirm durch Überbelastung dauerhaft ein und dasselbe Muster anzeigt, was wie ...

