EasyIDD bietet Online-IDD-Seminare an. Unter anderem können Versicherungs- und Finanzberater teilnehmen. Mit den Seminaren können die Pflichtstunden auch für 2021 noch aufgefüllt werden. EasyIDD startet mit gesetzlich vorgeschriebenen Seminaren zur sogenannten Insurance Distribution Directive (IDD) auf seiner Online-Plattform. Das Angebot richtet sich sowohl an Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler als auch an Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister und all deren Mitarbeiter. Angeboten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...