Bis 2026 sollen 250 Gebäude an ein Fernwärme-Netzwerk angeschlossen werden, wie Romande am Montag mitteilte. Der Baubeginn erfolge im Jahr 2023.Das Netzwerk werde 90 GWh pro Jahr generieren, wovon 90 Prozent aus erneuerbarer Energie stammen sollen, so die Meldung. Damit dürften rund 15'000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...