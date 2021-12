Gütersloh/Düsseldorf (ots) -- Begeisterndes Einkaufserlebnis zwischen "Kö" und Rheinufer- "Feel, Smell, Touch" und digitale Elemente ergänzen sich perfekt- Inspiration auch für Händler und ArchitektenDie Landeshauptstadt am Rhein punktet als Hotspot für faszinierende Mode und Modern Arts - und mit ihrem besonderen Shopping Flair. Seit heute lädt auch Miele Kundinnen und Kunden dazu ein, seine Markenwelt in bester Düsseldorfer Lage mit allen Sinnen live zu erleben. Die neue Dependance des weltweit führenden Premiumherstellers für leistungsstarke, langlebige und nachhaltige Hausgeräte befindet sich an der Königsallee 2 ("Kö-Bogen"). Das zweistöckige Ladenlokal umfasst insgesamt 441 Quadratmeter Verkaufs- und Lagerfläche. Das Erdgeschoss nutzt Miele selbst, während in der ersten Etage die Miele-Tochter Otto Wilde Grillers ihren ersten eigenen Showroom eröffnet hat (siehe hierzu auch Pressemitteilung Nr. 091/2021 (https://www.miele.de/de/m/otto-wilde-eroeffnet-in-bester-duesseldorfer-citylage-seinen-ersten-flagship-store-5787.htm)).Wer dem neuen Miele Marken Store einen Besuch abstatten möchte, geht von der Königsallee in Richtung Schadow Arcaden, biegt dort links ab und steht einige Schritte später vor dem elegant geschwungenen Kö-Bogen mit seinen prägnanten Glasflächen. Im Store selbst präsentiert Miele seinen Gästen zunächst die Highlights seines Programms für die Wäsche- und Bodenpflege. Dann geht es weiter, vorbei an den smarten Geschirrspülern hinein in die Genusswelt der Miele-Einbaugeräte mit ihren exklusiv ausgestatteten Kochfeldern, Backöfen, Dampfgarern, Kühl- und Gefriergeräten und Weinschränken. Die vollautomatisch gesteuerten Plantcubes der Miele-Tochter Agrilution sind ebenfalls vertreten, für täglich erntefrische Salate, Kräuter und Microgreens aus der eigenen Küche.Für die kompetente Beratung zum gesamten Hausgeräte-Programm der Premiummarke stehen Store-Manager Frank Schleicher, Betriebsleiter der Miele Retail GmbH und zugleich Store-Manager in Düsseldorf, und sein vierköpfiges Team. "Wir führen natürlich auch live vor, was unsere Geräte können", sagt Schleicher, wobei Probebügeln und -saugen ebenso selbstverständlich seien wie etwa die frisch zubereiteten Kostproben aus dem Dampfgarer, Backofen oder Kaffeevollautomaten. In den Wochen nach Eröffnung können Kundinnen und Kunden renommierten Miele-Küchenchefs wie Albert Jan van Santbrink aus den Niederlanden oder Sophia Neuendorf über die Schulter blicken, die auch schon für das leibliche Wohl der Fußball- Nationalmannschaft der Frauen verantwortlich gezeichnet hat. Wie sich Auswahl, Röstung und Mahlen der Bohnen mit der weiteren Zubereitung zum perfekten Kaffeegenuss verbinden, demonstriert ein Barista der inhabergeführten Kaffee-Rösterei Vollmer aus Altenberge bei Münster. Ab Frühjahr soll es dann an Wochenenden regelmäßige Kochevents geben."Unsere persönliche Beratung direkt am Gerät mit dem für Miele typischen ,Feel, Smell, Touch' kombinieren wir mit digitalen Elementen und einem innovativen Bestell- und Bezahlkomfort", sagt Store-Manager Schleicher, "damit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein begeisterndes Einkaufserlebnis, das sie so nirgendwo anders finden." Für das hochwertige Ambiente im Store sorgt der Kontrast aus warmer Naturholznote am Boden, einem eleganten Grau an den Wänden und weißer Decke mit farblich dezenter Ausleuchtung. Die Miele-Geräte fügen sich hier ebenso harmonisch ein wie die festlich gedeckte Tafel im Bereich der Aktivküche oder die interaktiven Screens zur Unterstützung der Produktdarstellung und Produktauswahl.Deutliches Zeichen in kaufkräftiger RegionDer neue Miele Marken Store zählt zu den weltweit mehr als 100 Miele Experience Centern (MEC), die der Gütersloher Familienkonzern in den spannendsten Metropolen zwischen Vancouver und Sydney betreibt. Nach den MEC am Hauptsitz Gütersloh und in Berlin (Unter den Linden/Ecke Friedrichstraße) ist Düsseldorf die dritte eigene Location in Deutschland. "Damit setzen wir in einer der kaufkräftigsten Regionen des Landes ein deutliches Zeichen", sagt Frank Jüttner, Chef der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland und zugleich Senior Vice President DACH der Miele Gruppe.Gerade in den Top-Lagen der Großstädte dominieren oft große Fachmärkte und Online-Handel das Geschäft, während klassische Fachgeschäfte eher rar gesät sind. "In Düsseldorf schließen wir diese Lücke nun, und dies in unmittelbarer Nachbarschaft vieler weiterer Top-Marken", so Jüttner weiter. Im Ergebnis komme dies auch allen anderen Vertriebskanälen zugute, etwa wenn sich Kundinnen und Kunden bei Miele beraten und inspirieren lassen und dann beim Fachhändler ihre Bestellung aufgeben. Im Düsseldorfer Marken Store zählt die gesamte Hausgeräte-Palette von Miele zum Verkaufsprogramm, und ebenso beliebte Zubehörartikel wie Bräter und Staubbeutel sowie die Miele-Pflegeprodukte. Bezahlt wird bequem bargeldlos, also per Girocard/Maestro (früher: EC-Karte), Kreditkarte oder Handy.Einen ersten Video-Rundgang durch den Marken Store finden Sie hier. (https://www.miele.com/akamai/videoplayer.html?videoimage=//media.miele.com/videoimages/80000057398.jpg&videourl=https://mielevod-vh.akamaihd.net/i/p/8000005/800000573/80000057398/80000057398_,500,50,200,350,80,125,20,0.mp4.csmil/master.m3u8)Die Pressemitteilung zum Download finden Sie hier.Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Bereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- und Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Luftreiniger, Waschmaschinen und Trockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Labore (Geschäftsbereich Professional). Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland, je ein Werk in Österreich, Tschechien, China, Rumänien und Polen sowie die zwei Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2020 rund 4,5 Milliarden Euro (davon in Deutschland: 29,5 Prozent). In fast 100 Ländern/Regionen ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführte Konzern etwa 20.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 11.050 davon in Deutschland. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.Pressekontakt:Carsten PrudentSenior Vice President CommunicationsMiele & Cie. KGTelefon: +49 (0)5241/89-1951E-Mail: carsten.prudent@miele.comOriginal-Content von: Miele & Cie. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23907/5104100