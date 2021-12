New York (www.anleihencheck.de) - Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem unabhängigen US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman, kommentiert die Aussagen der letzten EZB-Sitzung in diesem Jahr.Die Beschlüsse der EZB würden die Normalisierung der Wirtschaft ankündigen. Der Markt sollte sich dem anschließen, sobald die Pandemie nicht mehr als Risiko einzustufen sei. Die Experten würden erwarten, dass der Markt wieder auf sein Vorkrisenniveau zurückkehre, mit Ausnahme der kurzfristigen Anleihen. Sie würden weiterhin von den Forward Guidance-Bedingungen profitieren: Die EZB werde die Leitzinsen nicht anheben, solange die Inflation kontinuierlich bei oder unter zwei Prozent liege. Daher würden die Experten Duration zunehmend untergewichten und damit beginnen, aus ihrem starken Über-Engagement in Unternehmensanleihen Gewinne mitzunehmen. ...

