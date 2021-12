Der Großhandelspreis für europäisches Gas am Terminmarkt (Lieferung im Januar beim Terminkontrakt Dutch TTF) notiert aktuell bei 144,45 Euro. Damit kennt der Anstieg im Gaspreis seit Tagen kein Halten mehr. Was das letztlich für die Endverbraucherpreise in den nächsten Monaten bedeutet, dürfte klar sein. Im folgenden TradingView Chart sieht man den Kursverlauf seit August. Seitdem ...

