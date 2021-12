Gütersloh/Düsseldorf (ots) -- Exklusives Einkaufserlebnis im eleganten "Kö-Bogen"- Erste Präsentation des innovativen "Gasgrills G32 Connected" mit modularer OutdoorkücheMit rund 130 Quadratmetern Verkaufs- und Beratungsfläche eröffnet heute an der legendären "Kö" der erste Flagship-Store von Otto Wilde Grillers. Das junge Düsseldorfer Unternehmen, das seit diesem Jahr mehrheitlich zur Miele Gruppe gehört, gilt als hochinnovativer Spezialist für das ambitionierte Grillen im Freien. Direkt über dem zeitgleich eröffneten Marken Store von Miele (siehe hierzu auch Pressemitteilung Nr. 90/2021 (https://www.miele.de/de/m/eroeffnung-ist-heute-miele-zeigt-flagge-an-der-duesseldorfer-koenigsallee-5781.htm)) präsentiert Otto Wilde sein Programm an Grills, Modulen für die individuelle Outdoorküche, Zubehör, Premium-Fleisch und Showcooking-Events.Mit seinen Produkten und der Vision, das Kochen und Grillen im Freien zu revolutionieren, setzt Otto Wilde neue Maßstäbe. 2015 in Düsseldorf gegründet, beschäftigt das Unternehmen aktuell 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist Grillfans derzeit vor allem dank seines vielfach verstellbaren Oberhitzegrills O.F.B. ein Begriff. Geplant ist darüber hinaus, eine modulare Outdoorküche auf den Markt zu bringen, die sich individuell gestalten und erweitern lässt. Herzstück ist der vernetzbare Gasgrill G32 Connected.Wer sich die Vielzahl an Komponenten vor Ort ansehen möchte, nimmt im Miele Store die Treppe oder den Aufzug in die erste Etage. Für das perfekte Grillerlebnis lässt sich die Outdoorküche individuell planen und zusammenstellen, zum Beispiel mit dem Premium-Gasgrill G32 Connected plus Oberhitzegrill, leistungsstarkem Gaskocher, Spüle und Modulen für Stauraum. Darüber hinaus bietet Otto Wilde in dem Store hochwertiges Zubehör, sowie erstklassiges Fleisch von Black Angus, Wagyu und Kobe Rindern an - und hier nicht nur die gängigen Cuts wie Filet, Roastbeef und Rib Eye, sondern auch besondere Zuschnitte wie Brisket oder das "Bürgermeisterstück", nützliche Expertentipps zur Lagerung und Zubereitung natürlich inbegriffen.Ab Sommer sind zudem Grillevents zu wechselnden Themen vor dem Store geplant, bei denen die Kundinnen und Kunden die Produkte live in Aktion erleben sowie Einblicke in spezielle Grilltechniken erhalten. "Der Flagship-Store in so einer exponierten Lage ist der nächste Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte. Wir freuen uns darüber, unseren Kundinnen und Kunden jetzt in dieser tollen Lage ein hochwertiges Einkaufserlebnis bieten zu können", sagt Co-Geschäftsführer Alexander Luik, der Otto Wilde Grillers mit Namensträger Ulrich Otto Wilde, dessen Sohn Nils und Schwiegertochter Julia zusammen gegründet hat. "Endlich haben unsere Unterstützer, Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, die Qualität der Otto Wilde Plattform zu erleben und die Konnektivität unserer Gasgrills auch live zu testen."Und noch eine gute Nachricht: Im Sommer hatten Otto Wilde und Miele gemeinsam angekündigt, die Auslieferung des G32 Connected wegen einer letzten Optimierung von Qualität und Bedienkomfort erst nach dem Jahreswechsel zu starten. Im Store können Grillfans nun die weiter verbesserten Vorserienprodukte persönlich in Augenschein nehmen. "Die Geräte erfüllen jetzt unsere hohen Erwartungen. Design, Haptik und Handling versprechen ein außergewöhnliches Grillerlebnis", erklärt Nils Wilde.Auch die Zertifizierung durch mehrere Prüfinstitute wurde im Dezember bereits angestoßen, sodass aller Voraussicht im Januar mit der Endmontage der Geräte begonnen werden kann. "Damit liegen wir gut im Zeitplan und sind sehr optimistisch, dass wir, wie angekündigt, gegen Ende des ersten Quartals beginnen können, auszuliefern", so Luik weiter. "Die Auslieferung erfolgt dann schrittweise, in der Reihenfolge der Bestellungen und natürlich mit Vorrang für die Kickstarter, Vorbesteller und unsere Handelspartner."Die Pressemitteilung zum Download finden Sie hier.Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Bereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- und Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Luftreiniger, Waschmaschinen und Trockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Labore (Geschäftsbereich Professional). Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland, je ein Werk in Österreich, Tschechien, China, Rumänien und Polen sowie die zwei Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2020 rund 4,5 Milliarden Euro (davon in Deutschland: 29,5 Prozent). In fast 100 Ländern/Regionen ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführte Konzern etwa 20.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 11.050 davon in Deutschland. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.Über Otto Wilde: Otto Wilde ist ein junges, schnell wachsendes Unternehmen mit rund 40 Mitarbeitern und dem Ziel, den globalen Grillmarkt mit seinen Spezialgrills zu revolutionieren. Otto Wilde ermöglicht es eingefleischten Grillfans in Sachen Geschmack und Grillerlebnis neue Maßstäbe zu setzen, sich in einer grillverrückten Community auszutauschen und die eigenen Grill-Fertigkeiten mit Rezepten, Insights und Anleitungen auf das nächste Level zu bringen. Die Produkte von Otto Wilde überzeugen durch ihre herausragende Qualität und ihr prämiertes Design - ganz ohne Firlefanz.Pressekontakt:Medienkontakt Miele & Cie. KG:Carsten NagelPublic RelationsTelefon: +49 (0)5241/89-1009E-Mail: carsten.nagel@miele.comMedienkontakt Otto Wilde Grillers:Alexander LuikTelefon: +49 (0)211/54213030E-Mail: alexander.luik@ottowilde.deOriginal-Content von: Miele & Cie. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23907/5104253