Sto erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2021



20.12.2021 / 14:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 MAR der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen ISIN: DE0007274136 / WKN: 727413 Sto erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2021 Umsatzzuwachs um 11 % auf rund 1.590 Mio. EUR erwartet (bisherige Prognose: +10 % auf 1.578 Mio. EUR; Vorjahr: 1.433,0 Mio. EUR) Bandbreite für Konzern-EBIT wird auf 113 Mio. EUR bis 128 Mio. EUR angehoben (bisherige Prognose: 98 Mio. EUR bis 113 Mio. EUR; Vorjahr: 120,8 Mio. EUR) Konzern-EBT liegt voraussichtlich zwischen 115 Mio. EUR und 130 Mio. EUR (bisherige Prognose: 95 Mio. EUR bis 110 Mio. EUR; Vorjahr: 119,0 Mio. EUR) Stühlingen, 20. Dezember 2021 - Der Vorstand der STO Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Sto SE & Co. KGaA geht auf Basis aktueller Hochrechnungen davon aus, dass die bisherige Umsatz- und Ergebnisprognose für den Sto-Konzern im Gesamtjahr 2021 übertroffen wird. Für den Konzern-Umsatz 2021 wird insbesondere aufgrund der für Sto - international betrachtet - günstigen Witterungsbedingungen nun mit einem Zuwachs um 11 % auf rund 1.590 Mio. EUR gerechnet (bisherige Prognose: +10 % auf 1.578 Mio. EUR; Vorjahr: 1.433,0 Mio. EUR). Demnach bewegt sich das operative Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit EBIT voraussichtlich in der Bandbreite zwischen 113 Mio. EUR bis 128 Mio. EUR (bisherige Prognose: 98 Mio. EUR bis 113 Mio. EUR; Vorjahr: 120,8 Mio. EUR). Das Vorsteuerergebnis EBT dürfte ebenfalls höher als erwartet zwischen 115 Mio. EUR und 130 Mio. EUR liegen (bisherige Prognose: 95 Mio. EUR bis 110 Mio. EUR; Vorjahr: 119,0 Mio. EUR). Daraus ergibt sich bezogen auf das EBT eine Umsatzrendite von 7,2 % bis 8,2 % (bisherige Prognose: 6,0 % bis 7,0 %; Vorjahr: 8,3 %). Die Renditekennziffer ROCE erreicht voraussichtlich einen Wert zwischen 17,3 % und 19,6 % (bisherige Prognose: 14,8 % bis 17,1 %; Vorjahr: 19,7 %). Die im Vergleich zur bisherigen Prognose verbesserte Ergebniserwartung beruht im Wesentlichen auf der über den Hochrechnungen liegenden positiven Geschäftsentwicklung in wichtigen Märkten des Sto-Konzerns, einem unter anderem aufgrund erwarteter positiver Produktmixeffekte im vierten Quartal geringer als zuletzt angenommenen Einbruch der Rohertragsmarge, aus der Verschiebung von kostenintensiven strategischen Maßnahmen sowie aus im Jahresverlauf eingeleiteten und im Zeitablauf erheblich intensivierten Ergebnissicherungsmaßnahmen. Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA

