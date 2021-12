An den US-Börsen knüpfen die führenden Indizes am Montag an die Verluste vom Freitag an. Der Future auf den Dow Jones verliert rund ein Prozent, für den Tech-Sektor geht es sogar noch stärker nach unten. Gegenwind für das Klima- und Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Binden drückt dabei ebenso auf die Stimmung wie die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante und Sorgen vor möglichen Beschränkungen und negativen Auswirkungen für die US-Wirtschaft.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

