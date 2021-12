Der erste Fonds von Eudemian Ventures zielt auf Software-Start-ups mit früher Umsatzentwicklung ab

Eudemian Ventures, eine US-Beteiligungsgesellschaft mit Niederlassungen in San Francisco, Kalifornien und München, Deutschland, verkündet den Abschluss eines Beteiligungsfonds in Höhe von 10 Millionen US-Dollar, der US-amerikanische Software-Start-ups unterstützt.

Das Unternehmen wurde 2018 vom Österreicher Raoul Felix Maier gegründet, einem Investor, Unternehmer und vormaligen Unternehmensberater mit über 20-jähriger internationaler Erfahrung. Zuvor war er federführend an der Leitung der Technology Practice und Start-up-Initiativen bei Kearney beteiligt, einer global führenden Unternehmensberatung.

"Vom ersten Tag an war es unsere Vision, ein Unternehmen aufzubauen, das einen bedeutenden globalen Wertbeitrag leisten kann. Durch den Abschluss dieses Fonds sind wir in der Lage, die besten Unternehmer der Welt beim Aufbau branchenführender Unternehmen zu unterstützen. Wenn ich unseren Investmentansatz in wenigen Worten zusammenfassen müsste, würde er folgendermaßen lauten: Wir investieren in außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten", sagt Raoul Felix Maier, austro-amerikanischer Gründer und geschäftsführender Gesellschafter bei Eudemian Ventures.

Über die letzten 30 Jahre hinweg verzeichneten Start-ups in der Anfangs- und frühen Entwicklungsphase eine durchschnittliche Jahres-Rendite (Internal Rate of Return, IRR) von 25 Prozent, wobei die Wahrscheinlichkeit für extreme Rendite-Ausreißer bei Software-Unternehmen am größten ist. Als strategischer Investor setzt Eudemian auf diese leistungsstarke Anlageklasse. Das Unternehmen unterstützt Gründer von Anfang an und hat bei seinen aktuellen Investitionen bereits eine Rendite-Entwicklung im obersten Dezil verzeichnet.

Das Eudemian-Team hat Zugang zu mehreren der global führenden Unternehmensberatungsplattformen und kann Start-up-Gründern Zugang zu Kunden, Partnern, Kanälen und Führungskräften verschaffen sowohl in Nordamerika als auch in Europa.

Unterstützt wird der Fonds vorwiegend von Family Offices mit Software-Fokus. Darunter finden sich auf beiden Seiten des Atlantiks namhafte Persönlichkeiten wie Martin Alexander und Eva Schoeller von der Schoeller Group und Mark Silverman von Silverman Family Holdings.

"Wir sehen kleinere Fonds, die im Start-up-Frühstadium investieren, als Kernkomponente unserer langfristigen Anlagestrategie. Ich fühle mich geehrt, mit Raoul und seinem hervorragenden Team bei Eudemian Ventures zusammenzuarbeiten und bin zuversichtlich, dass der besondere Phasen-Fokus, die transatlantische Präsenz und differenzierte Strategie die nächste führende Marke in der Branche entstehen lassen", sagt Mark Silverman von Silverman Family Holdings.

Das Anfangsportfolio von Eudemian umfasst unter anderem Investitionen in GRIN zuletzt mit 910 Millionen US-Dollar bewertet Tinycare und AdQuick.

Weitere Informationen über Eudemian Ventures finden Sie auf der Unternehmens-Website unter https://www.eudemian.vc/

Über Eudemian Ventures:

Eudemian Ventures ist eine auf Start-ups spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit Niederlassungen in San Francisco, Kalifornien und München, Deutschland. Das Unternehmen wurde von Raoul Felix Maier als geschäftsführendem Gesellschafter gegründet, einem Investor und Unternehmer mit über 20 Jahren internationaler Branchen-Erfahrung. Sie steht unter der Leitung eines globalen Teams von Experten mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Start-up-Unternehmertum, Beteiligungskapital und Unternehmensberatung. Bis dato hat Eudemian Ventures in 12 Start-ups investiert, deren gesamter Unternehmenswert sich aktuell auf 1,8 Milliarden US-Dollar beläuft.

