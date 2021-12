Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

DK0060732477 Allarity Therapeutics A/S 20.12.2021 US0167441049 Allarity Therapeutics Inc. 21.12.2021 Tausch 50:1

US33767D1054 FirstCash Holdings Inc. 20.12.2021 US33768G1076 FirstCash Holdings Inc. 21.12.2021 Tausch 1:1

CA86024R1010 Stevens Gold Nevada Inc. 20.12.2021 CA86024R2000 Stevens Gold Nevada Inc. 21.12.2021 Tausch 2:1

CA30317M1068 Fabled Silver Gold Corp. 20.12.2021 CA30317M3049 Fabled Silver Gold Corp. 21.12.2021 Tausch 1:1

US6197183071 MoSys Inc. 20.12.2021 CA71360T1012 Peraso Inc. 21.12.2021 Tausch 1:1

