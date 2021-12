(shareribs.com) Brüssel 20.12.2021 - Einem Marktbericht von SolarPower Europe zufolge ist der Zubau von PV-Kapazitäten in der EU in diesem Jahr auf ein neues Hoch geklettert. In Deutschland wurden mehr als fünf Gigawatt Erzeugungskapazitäten zugebaut. Wie SolarPower Europe berichtet, wurden in den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in diesem Jahr PV-Kapazitäten mit einer Gesamtleistung von ...

