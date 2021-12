Der Bitcoin-Investor Peter McCormack hat einen Fußballclub gekauft und sich damit seinen Kindheitstraum erfüllt. Finanziell soll alles über die Kryptowährung laufen. Sportlich soll es in die Premier League gehen.

Der Influencer Peter McCormack hat Großes vor mit dem lokalen englischen Fußballverein Bedford FC. Zurzeit spielt dieser in der Southern League Division One Central, was in etwa der deutschen Regionalliga entspricht. Der Grund, warum sich McCormack sich für den unterklassigen Club entschied, ist einfach: Er stammt von dort. Mit seinen 430.000 Twitter-Followern sowie den etwa 150 Millionen Bitcoin-Besitzern weltweit im Rücken will McCormack aus dem Provinzverein einen Anwärter auf die Premier League machen.

Merchandising, Sponsorenverträge, ein Schulungsprogramm für Fans und Community-Mitglieder sowie die Förderung von Open-Source-Entwicklungsmöglichkeiten sollen über die Blockchain abgewickelt werden. Ändern will er wohl auch den Vereinsnamen in Real Bedford FC. Eine Website ist schon eingerichtet.

Einen Zeitplan für die Verwirklichung seines Traums nennt McCormack nicht. Wenn die Mannschaft allerdings so volatil wie der Bitcoin performt, könnte es einige Jahre dauern. Die 1:6-Niederlage gegen die Northampton Sileby Rangers am Samstag, die Bedford auf den siebten Tabellenplatz zurückwarf, macht das Unterfangen nicht einfacher.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion