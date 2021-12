Die Börsenpresse liefert jetzt im Dezember einen Haufen Aktientipps für 2022. Die von Barron's könnten sich als besonders wertvoll erweisen. Im letzten Jahr kamen sie nahe an die S&P 500-Rendite-Benchmark heran. Liste!

Immer im Dezember legt sich die Barron's-Redaktion auf zehn Aktientipps für das kommende Jahr fest und blickt auf ihre Tipps vor einem Jahr zurück. Laut den Autoren habe ihre Aktien-Auswahl für das neue Jahr 2022 einen Value-Schwerpunkt:



Royal Dutch Shell (Ticker: RDS.B), IBM (IBM), Johnson & Johnson (JNJ), Hertz Global Holdings (HTZ), Amazon.com (AMZN), Visa (V), Berkshire Hathaway (BRK.A und BRK.B), Nordstrom (JWN), AT&T (T), und General Motors (GM).



Neun Titel seien neu hinzugekommen. Berkshire sei laut Barron's der einzige Titel, der geblieben sei.



Mit Blick auf den S&P 500 sei die Stimmung für 2022 eher gedämpft. Es würden vor dem Hintergrund der Zinsanhebungen, die die Fed für 2022 in Aussicht stellte, weniger Renditen von Aktienmarkt im neuen Börsenjahr erwartet.



Im letzten Dezember in 2020 setzten die Barron's -Autoren auf die Gewinner Alphabet (GOOGL), Goldman Sachs Group (GS), Eaton (ETN) und Apple (AAPL), hatten aber auch Seitwärtsläufer und Flops wie Merck US (MRK), den Goldförderer Newmont (NEM) und Madison Square Garden Entertainment (MSGE) auf ihrer Empfehlungsliste.



Die Aktienexperten von Barron's erzielten nach eigenen Angaben mit ihrer Aktien-Auswahl für 2021 eine durchschnittliche Rendite (Beginn: 18. Dezember 2020) von 26.9 Prozent - weniger als einen Prozentpunkt hinter dem Durchschnitt der S&P-Benchmark von 27,6 Prozent (18.12.20 bis 16.12.21).



Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

