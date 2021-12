Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) -Der führende Storage-Software-Anbieter StorPool erhielt eine Auszeichnung bei den SDC Awards 2021. Das Unternehmen belegte den ersten Platz für sein Projekt "Dustin Group ersetzt VMware und Hyper-V durch einen New-Age IT Stack powered by StorPool" in der Kategorie "Storage Transformation Project of the Year".StorPool Storage hat sich einen Ruf für die Lösung komplexer und kundenspezifischer Storage-Herausforderungen gemacht. Das Team entwickelt eine effektive, kundenorientierte Strategie, um anstehenden Probleme anzugehen, und seine verwaltete Lösung vermeidet zukünftigen Problematiken bei der Datenspeicherung.Der wohlverdiente Preis für das Projekt mit Dustin ist eine weitere Anerkennung für StorPool Storage und sein erweitertes Angebot für Anbieter von Managed Services (https://storpool.com/storage-for-msp?utm_source=prnewswire&utm_medium=link-storage-for-msp&utm_campaign=sdc-awards-2021-win-project-dustin). Die komplett eigenständige Lösung ist ideal für Unternehmen, die ihr Geschäft optimieren und ausbauen, Probleme mit der Datenspeicherung beseitigen und einen schnellen und zuverlässigen Zugriff auf Daten sicherstellen wollen, um ihre Dienstleistungen zu erbringen.Mehr über das Projekt "Dustin Group ersetzt VMware und Hyper-V durch einen New-Age IT Stack powered by StorPool"Die Dustin Group ist einer der führenden Managed Service Provider (MSP) in Europa. Es ist ein börsennotiertes Unternehmen mit einem Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro und mehr als 10 Rechenzentren.Dustin benötigte eine hocheffiziente Cloud-Plattform, um die sich ändernden Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen. Das Unternehmen wollte verschiedene Speicherherausforderungen lösen, um flexibler zu sein, die Speicherverwaltung zu vereinfachen und maximale Geschwindigkeit und Leistung für seine Dienste zu gewährleisten.Mit der Zeit hatte das Unternehmen jedoch mehrere IT-Plattformen erworben, die zu groß, komplex und teuer geworden waren, um sie effizient zu verwalten. Das Unternehmen entschied sich für StorPool Storage für seinen primären und sekundären Blockspeicher und für OpenNebula als Cloud-Computing-Plattform, auf der der KVM-Hypervisor läuft.Durch die Implementierung von StorPool gelang es Dustin, eine solide, skalierbare, API-gesteuerte und effiziente Cloud-Plattform aufzubauen. Sie ermöglichte es dem Unternehmen, seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, die Bindung an einen bestimmten Anbieter zu vermeiden und die Servicequalität zu verbessern. Die implementierte Lösung führte auch zu geringen Ausgaben für Investitionen, optimierten Betriebskosten und zu einem geringeren Bedarf an internen IT-Experten.Erfahren Sie mehr über das Projekt in der Erfolgsgeschichte von Dustin mit StorPool Storage (https://storpool.com/wp-content/uploads/2020/11/StorPool_Case-Study_Dustin_2020.pdf?utm_source=prnewswire&utm_medium=link-case-study-dustin&utm_campaign=sdc-awards-2021-win-project-dustin)StorPool Storage (https://storpool.com/?utm_source=prnewswire&utm_medium=link-home&utm_campaign=sdc-awards-2021-win-project-dustin) ist ein führender Software-Anbieter, der die zuverlässigste und schnellste Speicherplattform auf dem Markt entwickelt. Öffentliche und private Cloud-Anbieter nutzen sie als Grundlage für ihre Clouds. StorPool konvertiert mehrere einzelne Standardserver in primäre Speichersysteme für groß angelegte Cloud-Infrastrukturen.https://storpool.com/Pressekontakt:StorPool Storage; info@storpool.com; +1 415 670 9320Original-Content von: StorPool Storage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145643/5104560