Bonn (ots) -Auf den Philippinen hat Taifun Rai schwere Schäden durch Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" sind vor Ort und ergreifen erste lebensrettende Maßnahmen.Lage weiterhin unübersichtlichDurch den engen Kontakt mit lokalen Partnerorganisationen können Bedarfe gezielt ermittelt werden, um schnelle Nothilfe zu leisten. Besonders auf den schwer getroffenen Inseln Mindanao und Bohol ist die Lage unübersichtlich. Es muss befürchtet werden, dass das ganze Ausmaß der Katastrophe erst nach und nach deutlich wird.Darüber hinaus wird mit einem starken Anstieg von COVID-19-Fällen gerechnet, der die Versorgung und Evakuierung von Betroffenen erschweren könnte. Das Medikamentenhilfswerk action medeor sicherte eine Soforthilfe von 10.000 Euro zu, um weitere Hilfslieferungen bereitzustellen und betroffene Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen.Aktion Deutschland Hilft nimmt Spenden entgegenVor dem Taifun, der weite Teile des Landes erfasste, mussten mehr als 300.000 Menschen fliehen. Viele haben ihre Häuser verloren und wissen nicht, ob sie wieder zurückkehren können.Für die Umsetzung von Hilfsmaßnahmen nimmt das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" Spenden entgegen:Stichwort "Taifun Rai Philippinen"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft 9,83 EUR)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.de