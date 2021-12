(shareribs.com) Denver 20.12.2021 - In Colorado könnte es im nächsten Jahr zur Legalisierung von psychedelischen Erzeugnissen kommen. Zudem wollen Aktivisten Therapien mit entsprechenden Produkten in Gesundheitszentren ermöglichen. Der Bundesstaat Colorado hat als erster in den USA Cannabis vollständig Cannabis legalisiert. Damit wurde im Jahr 2014 der Weg frei für viele andere Bundesstaaten, Cannabis ...

