Eine neue Studie zeigt, dass ein Prozent der Top-Bitcoin-Inhaber einen größeren Anteil der Kryptowährung kontrollieren als der gleiche Anteil der wohlhabendsten amerikanischen Haushalte in Dollar. Wer zu dem einen Prozent der Bitcoin-Hodler gehört, die den Löwenanteil der wichtigsten Kryptowährung der Welt kontrolliert, darf sich wohl hochoffiziell als reich bezeichnen. Eine Studie des National Bureau of Economic Research hat ergeben, dass die 10.000 größten Bitcoin-Konten fünf Millionen Bitcoins besitzen, was einem Gegenwert von etwa 232 Milliarden Dollar entspricht.

