Jetzt kommt es zum nächsten Konkursantrag. Die Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH, eine Tochtergesellschaft der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94) mit Sitz in Leopoldsdorf bei Wien/Österreich hat heute einen Konkursantrag am Landesgericht Korneuburg gestellt. Das Insolvenzverfahren der Konzernmutter wird als Konkursverfahren weitergeführt. Die notwendige Abstimmung über den Sanierungsplan am 26.1.2022 entfällt. Eyemaxx AG: Sanierungsverfahren Österreich gescheitert. Eyemaxx Anleihegläubiger können "etwas" aufatmen: Das für Anleihegläubiger ungünstige österreichische Sanierungsverfahren ...

