Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax fällt - ‚Wort vom Lockdown macht Runde' Am deutschen Aktienmarkt befürchten Anleger einen erneuten Lockdown. Zur Eindämmung der vorhergesagten massiven fünften Corona-Welle beraten Bund und Länder schärfere Einschränkungen von privaten Treffen. weiterlesen Pandemie Novavax-Impfstoff in der EU zugelassen Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax ist offiziell in der EU zugelassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...