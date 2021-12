Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Online-Händler eines der größten des Jahres. Umso ärgerlicher ist es, wenn in dieser heißen Phase ein Datenleck offengelegt wird - so wie nun bei Amorelie. Amorelie ist ein Versandhändler für Erotikartikel und Sextoys. Nun, kurz vor Weihnachten, hatte das Unternehmen eine ziemlich unangenehme Mitteilung an seine Kund:innen zu überbringen: Über eine Sicherheitslücke sei es unberechtigten Dritten möglich gewesen, auf Daten zuzugreifen, teilte Amorelie mit - und zwar auf Daten aus dem Zeitraum 2013 bis Mai 2020. Betroffen seien die Namen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...