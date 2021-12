Ein neuer in der Luft liegender (Teil-) Lockdown drückte heute auf die Aktienmärkte. Der DAX gab im Zuge dessen deutlich nach und begann die Handelswoche mit einem "Gap-down". Bei den Einzelwerten konnte sich Novavax über die bedingte Marktzulassung seines Corona-Impfstoffes in der EU freuen, was die Aktie in den Vortagen bereits eingepreist hat. Zwar schwächer, aber mit relativer Stärke zum Gesamtmarkt ging auch die Aktie von Valenva aus dem Handel. Die Titel von Nordex und Varta gaben dagegen stärker nach und nähern sich nun wieder ...

