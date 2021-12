The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.12.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2021



ISIN Name

DE000A2NBTL2 SCHALTBAU HOLDING NA O.N

CA30317M1068 FABLED SILVER GOLD CORP

CA86024R1010 STEVENS GOLD NEVADA INC.

DK0060732477 ALLARITY THERAP.NA.DK-,05

ES0105385001 SOLARP.CORP.TEC. EO -,40

US00772BAR24 AERCAP IRE./GL. 16/22

US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01

US6197183071 MOSYS INC. DL-,01

