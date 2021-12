Unruhiger DAX-Start in die Weihnachtswoche: Fast alle Aktien im DAX im Minus. HelloFresh stemmt sich gegen den Trend. So begann die Weihnachtswoche im DAX Nach dem Verfallstag räumten viele Marktteilnehmer erst einmal die "Altlasten" auf und brachten sich zudem in eine ruhigere Position für den Jahresabschluss. Immerhin gilt es hier, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...