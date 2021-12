Singapur (ots/PRNewswire) -Beliebte Bot-gestützte Handelsstrategie ermöglicht es Nutzern, Marktschwankungen für den Handel zu nutzenMatrixport, Asiens am schnellsten wachsende Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte, hat die Einführung seines automatisierten Grid Trading Bot-Service bekannt gegeben. In der Anfangsphase wird der Grid Trading Service Handelspaare zwischen USDT/USDC und BTC, ETH und BCH unterstützen.Mit dem Grid Trading Bot von Matrixport können die Benutzer eine Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen innerhalb einer bestimmten Preisspanne vorgeben. Wenn ein Vermögenswert innerhalb dieser Spanne schwankt, nutzt das Grid-Trading-Programm diese Bewegungen automatisch, um niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Bewegt sich der Preis des Vermögenswerts außerhalb der festgelegten Preisspanne, werden keine Geschäfte getätigt.Cynthia Wu, Leiterin der Abteilung Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei Matrixport, sagte: "Grid-Trading ist eine etablierte Handelsstrategie, die für Märkte in ständigem Wandel relevant ist. Neben anderen Investitionstools wie Auto Invest, bekräftigt unser neues automatisiertes Grid-Trading-Angebot unser Engagement, unsere Plattform zu verbessern, um es unseren Nutzern einfach zu machen, mehr aus ihrer Kryptowährung zu machen."Ab dem 20. Dezember können Nutzer den Grid Trading Bot über die Matrixport App nutzen. Nach der Auswahl eines Handelspaares auf der Handelsseite können die Benutzer ihren Grid Trading Bot in einem einfachen Vier-Schritte-Prozess anpassen:1. Legen Sie die Handelspreisspanne fest, d. h. die Ober- und Untergrenze des Vermögenspreises, innerhalb derer der Grid Trading Bot Kauf- und Verkaufsaufträge erteilt. Wenn z.B. BTC/USDT in einer Preisspanne von $60.000 bis $70.000 eingestellt ist und der aktuelle Bitcoin-Preis bei $50.000 liegt, wird das Grid vorübergehend keine Positionen mehr öffnen. Der Grund dafür ist, dass der Preis unter der ausgewählten Spanne liegt. Die Auftragserteilung wird fortgesetzt, wenn der Preis wieder in den von Ihnen festgelegten Bereich zurückkehrt;2. Füllen Sie die gewünschte Anzahl von Rastern aus, d. h. die Anzahl der offenen Positionen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eröffnet werden sollen3. Einen Betrag für die Investitionszuweisung festlegen4. Wählen Sie den Modus für ausstehende Rasteraufträge aus. Ausstehende Rasteraufträge werden in zwei Modi unterteilt: geometrisches Raster und arithmetisches Raster. Ein arithmetisches Raster bedeutet, dass die Preisdifferenz zwischen den einzelnen Rastern gleich groß ist. Ein geometrisches Grid bedeutet, dass die Steigung zwischen den einzelnen Grid gleich groß ist.Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt. (https://docs.google.com/document/d/17RtgXgr12E6MRmiqzWfDAQRflNtelb1hx9BugraUXZ0/editheading=h.gjdgxs)Informationen zu MatrixportMatrixport ist eine der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte in Asien. Mit einem verwalteten und verwahrten Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar bietet es Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar. Das Angebot umfasst Cactus Custody, OTC-Spot, festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte, Kredite sowie Vermögensverwaltung.Matrixport mit Hauptsitz in Singapur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krypto für jedermann einfach zu machen, und sein Motto lautet "Get More From Your Crypto". Das Unternehmen verfügt über Lizenzen in Hongkong und der Schweiz und beschäftigt über 250 Mitarbeiter, die sowohl Institutionen als auch Privatkunden in Asien und Europa betreuen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.matrixport.com.Instagram: @matrixport_ (https://www.instagram.com/matrixport_/?hl=en)Twitter: @realMatrixport (https://twitter.com/realMatrixport?ref_src=twsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor)LinkedIn: @Matrixport (https://www.linkedin.com/company/matrixport/?originalSubdomain=sg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1713168/Grid_Trading_Bot_Matrixport.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpgPressekontakt:Wachsman,Bee Shin,Senior Consultant,matrixport@wachsman.comOriginal-Content von: Matrixport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157129/5104617