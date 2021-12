Apple mischt im Rennen um die Eroberung der virtuellen Welt mit. Davon profitieren dürfte vor allem ein stiller Umsatztreiber des Konzerns.Die Gerüchte über die Entwicklung eines ersten Produkts speziell mit Fokus auf die virtuelle und erweiterte Realität reißen im Umfeld von Apple (US0378331005) nicht ab. Ende 2022 soll es wohl so weit sein und die erste Apple-Brille soll präsentiert werden. Vom Design her wird das erste Produkt wohl noch ziemlich an eine Kamera erinnern, mit dem kleinen Unterschied, dass diese Brille über unzählige Sensoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...