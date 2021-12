Nutzer:innen von Elon Musks Satelliteninternet Starlink können in Deutschland deutlich schneller surfen als jene, die auf einen Festnetz-Internetanschluss zurückgreifen müssen. Allerdings hängt Starlink bei der Latenz zurück. Starlink, das im Frühjahr in Deutschland gestartete und seit Herbst flächendeckend zur Verfügung stehende Satelliteninternet von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX, hat in einem aktuellen Speedtest überzeugen können. Für die aktuelle Auflage der Untersuchung von Up- und Downloadgeschwindigkeiten von Starlink rund um den Globus hat die Analysefirma Ookla wieder zwölf Länder unter die Lupe genommen....

Den vollständigen Artikel lesen ...