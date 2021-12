In der zurückliegenden Börsenwoche nahm die Gewinnmitnahmeneigung an den internationalen Aktienmärkten zum Jahresende hin weiter spürbar zu. Einmal mehr war hierfür vor allem die wachsende globale Ausbreitung der neuesten Covid 19-Omikron-Mutationsvariante (deren faktisches medizinisches wie wirtschaftsbelastendes Risikopotenzial wir jedoch auch weiterhin grundsätzlich als sehr überschaubar einstufen) verantwortlich, jedoch dämpften auch Rücknahmen der realen BIP-Wachstumsprognosen in 2022 sowohl für die USA (z.B. Conference Board: + 3,5 ...

